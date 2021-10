Cada vez más personas acuden a las playas del litoral peruano, cuyo uso está autorizado desde septiembre último e incluye el ingreso al mar. Sin embargo, estos concurridos espacios públicos no están en las mejores condiciones.

Según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), 206 playas a nivel nacional han sido calificadas como “no saludables” recientemente o se mantienen en esa categoría ante la ausencia de una nueva inspección.

Todas estas, de acuerdo al portal de la entidad, incumplen uno o más de los indicadores evaluados, que son calidad microbiológica, calidad de limpieza y presencia de servicios higiénicos.

La región Lima concentra el mayor número (71) de playas en esta condición, como San Pedro, en Lurín; Los Pavos, Barranco y Las Sombrillas, en Barranco; Agua Dulce Sur, en Chorrillos; y Venecia, Barlovento y Conchán, en Villa El Salvador. Estos espacios no presentan una óptima calidad de limpieza en la última inspección realizada los primeros días de este mes.

Después de la capital, Tacna alberga más playas “no saludables” con un total de 24. Sigue en la lista Piura, donde sus famosas atracciones turísticas Máncora y Los Órganos figuran en esta categoría desde mayo último. También, en Tumbes, lo están Punta Sal y Puerto Pizarro. Esta última no cumple ninguno de los requisitos.

Playas consideradas como "no saludables".

Basura marina aumenta en balnearios

El director de la ONG Vida, que realiza campañas de limpieza en playas, Arturo Alfaro, sostuvo que en los últimos meses ha visto bastante basura marina (residuos sólidos) en el litoral, de lo cual entre el 50% y 60% son plásticos o tecnopor, como bolsas, tuberías, cintas de embalaje y en menos proporción mascarillas.

“La mayoría de playas de la costa peruana van a salir como no saludables porque no están limpias, no hay baños o presentan bacterias, indicadores que evalúa Digesa. Los municipios por un tema de presupuesto recién empiezan a limpiar en diciembre para la temporada de verano”, refirió a OJO.

Agregó que la contaminación de la playas proviene sobre todo de lo que deriva de los ríos Chillón y Rímac, así como de botaderos.