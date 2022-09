Cada vez son más las personas que no están al día en el pago de su alquiler o los servicios vinculados al inmueble que ocupan, como agua, luz o mantenimiento. Según el gerente general de Inquilinos Morosos SAC, Carlos Chueca, a nivel nacional alrededor del 70% de inquilinos de departamentos, casas o locales comerciales debe a su arrendador.

El abogado explicó a OJO que como la falta de pago de renta mayor a dos meses y medio permite el desalojo, ahora las personas “juegan” con esta cláusula, pues llegan a deber dos meses, pagan solo uno, y permanentemente están debiendo un mes.

Esta “estrategia”, agregó, es más recurrente en la actualidad debido a la inestabilidad económica que viene golpeando los bolsillos de todos.

No obstante, precisó que así como hay deudores de sumas pequeñas, que implican un solo recibo de luz, agua o alquiler, también hay otros que adeudan grandes cantidades como un inquilino que llegó a deber al propietario hasta 80 meses, ganándole al recordado personaje del Chavo del 8, “Don Ramón”.

Regiones con más morosos

Chueca sostuvo que la morosidad en inquilinos ha aumentado de manera notoria en Lima, Arequipa, La Libertad y Callao. En la capital, los distritos donde se presentan más casos de este tipo y hay mayor formalidad son Miraflores, La Victoria, San Isidro, San Borja y Surco.

El abogado refirió que hoy en día hay rutas más céleres para desalojar a inquilinos, pero los problemas legales (que están tardando en resolverse en el Poder Judicial) se generan por la falta de un contrato de arrendamiento o la incorrecta elaboración de este documento.

Chueca recordó que en pandemia los jóvenes optaron por dejar alquileres y hubo renegociación y condonaciones de deuda. No obstante, también se presentaron casos de personas que no quisieron llegar a ningún acuerdo, no pagaron nada y fueron al Poder Judicial. “Lamanetablemente hasta el día de hoy continúan estos procesos por la lentitud que ha generado la pandemia”, anotó.