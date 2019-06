​Abuelita pide que le devuelvan su nicho para poder descansar en paz │ VÍDEO

Una anciana de 80 años, a quien cariñosamente llaman Pajita, denunció en el programa de Lady Guillén "Tengo algo que decirte" que su sobrina se quedó con el nicho que ella compró con el fin de

tener todo asegurado el día de su muerte.

Sin embargo, la hermana de Pajita murió y su sobrina le pidió que por favor le cediera por un tiempo el nicho para poder enterrar a su madre. El espacio tiene un valor de 25 mil soles.

Pero, han pasado 7 años y la sobrina no le devuelve el espacio, ni mucho menos ha comprado otro para dárselo a Pajita.

"Ella me ha dicho que va a comprar para 4 personas y sacarle a mi hermana y así devolverme, pero ¿cuándo?, que le deje tranquila a su mamá ahí, porque yo cuando iba a visitarla a mi mamá veía a mi hermana que estaba abandonada, no le llevan nada, ni una flor", denunció la anciana.

Lady Guillén le envió un mensaje a la sobrina de Pajita: "no hay ni un documento, no van a venir de frescos, devuélvele el nicho a tu tía, a una persona que de buena fe te prestó este nicho para tu madre. Me pongo en el lugar de esta mujer que se aseguran (su muerte), ¿quién no se asegura para no molestar el día que uno muera?".