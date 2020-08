Abuelito de 82 años que se convirtió en 'cachimbo' se vuelve viral (FOTOS)

Eleodo Magnolio Cadillo Quino no podía costearse la universidad por temas económicos pero a sus 82 años logró ingresar a la universidad para estudiar derecho.

El abuelito ingresó a la Universidad de Lima dando el examen de admisión sin tener que realizar los estudios preuniversitarios.

"Yo quería dar el ejemplo que sí se puede. No me prepararé en ninguna institución educativa. Me presenté a dar examen solamente con lo que sabía", declaró a Latina.

Además, contó cuando le confesó a su esposa doña Irma su ingreso a la carrera de derecho y no dudó en darle todo su apoyo. Hasta fue al primer día de clases.

En sus 57 años de fundación es el primer adulto mayor en lograr ser alumno de la institución superior y sus compañeros de clase lo recibieron con alegría.

"Me parece interesante porque sé que es una experiencia interesante y poder compartir con nosotros cosas bien interesantes", dijo un alumno.

HAY MÁS...