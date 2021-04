Iniciada la jornada electoral de este 11 de abril, se han reportado algunos incidentes durante las primeras horas. Mesas de sufragio no instaladas, largas colas, cientos de adultos mayores con andadores o en sillas de ruedas hacen filas desde muy temprano para poder ejercer su voto.

Tal es el caso de Moisés Álvarez Roque, un adulto mayor de 90 años, quién afirmó en una radio local que acudió a las 8:30 a.m. a la loza deportiva Miguel Kohatsu, pero su mesa todavía no está instalada.

“Uso el bastón para no cargar el peso del cuerpo en las extremidades que todavía me soportan (...) no está todavía instalada la mesa que corresponde a mi número”, indicó en RPP.

En esa línea, el abuelito sostuvo que está evaluando retirarse a su casa debido a la tardanza en la instalación de su mesa de sufragio.

“Si me quedo parado o sentado me canso, pero estando en movimiento no porque el bastón me ayuda bastante”, añadió muy contrariado.

