El último viernes 18 de noviembre a las 15:11 horas aproximadamente un hecho causó conmoción en el aeropuerto internacional Jorge Chávez: un avión Airbus A320-271N de Latam Airlines colisionó contra un vehículo del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de este terminal aéreo. El accidente ocurrió en la misma pista de aterrizaje cuando la nave se alistaba para partir hacia Juliaca.

Como resultado del violento impacto, los bomberos Ángel Torres y Nicolás Santa Gadea fallecieron, mientras que su colega Manuel Villanueva todavía se encuentra hospitalizado y su estado es crítico. El avión llevaba 102 pasajeros y 6 tripulantes. Algunos de los ocupantes fueron trasladados a establecimientos de salud, pero ninguno resultó herido de gravedad.

Por qué se produjo el choque

Sobre las causas del accidente las principales partes involucradas discrepan. Por un lado, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del terminal, ha señalado que el ejercicio de los bomberos se coordinó con la torre de control (Córpac), que dio su autorización.

“El 18 de noviembre, en el transcurso de la mañana, y hasta antes de iniciar el ejercicio, el equipo de bomberos realizó todas las coordinaciones necesarias para ejecutar la maniobra”, indicaron en un comunicado.

“Torre de control (Córpac) confirmó el horario de inicio para las 15:10, horario en el cual se inició la maniobra, produciéndose el impacto con la aeronave de Latam a las 15:11″, precisaron sobre la hora del hecho.

¿Qué dice Córpac? Su presidente, Jorge Salinas Cerreño, ha dicho que según la coordinación con LAP, sí existió autorización para la ejecución de la práctica, denominada “tiempo de respuesta”, pero enfatizó que no incluía permiso para que los bomberos ingresaran a la pista de aterrizaje, donde se encontraba la aeronave de Latam.

En tanto el gerente general de Latam, Manuel Van Oordt, aseguró que la empresa no recibió información sobre la realización del ejercicio de los bomberos a la hora que LAP indica.

Será el análisis de la información que almacena la caja negra del avión la que ayude a esclarecer las causas de este lamentable accidente que también obligó a suspender por varias horas las operaciones del primer terminal áereo del país, generando cuantiosas pérdidas económicas.

Así quedó el vehículo de bomberos luego de colisionar con el avión de Latam. (Foto GEC)

Qué es la caja negra

Se trata de un dispositivo obligatorio en todos los vuelos comerciales, pues se encarga de grabar todos los datos del viaje y es clave en las investigaciones sobre accidentes de avión. Según las estadísticas, nueve de cada diez accidentes se pueden explicar gracias a la caja negra.

El artefacto no tiene un único inventor, pero el primer prototipo de caja negra data de 1939 y fue diseñado por el ingeniero francés François Hussenot, cita un informe de Tecnología y Ciencias de El Comercio.

Se trataba, según se explica, de una rudimentaria caja hecha con film fotográfico calibrada con espejos. Los sensores a bordo lanzaban flashes en el film fotográfico y así se registraba el historial del vuelo. No había audio.

Por eso se considera que la caja negra, propiamente dicha, es obra del químico e ingeniero de aviación australiano David Warren, a quien en 1953 le pidieron que ayudara a descubrir la causa de una serie de accidentes aéreos.

“Me quedé pensando para mis adentros… Si pudiéramos recuperar esos últimos segundos”, dijo en una entrevista en 1985 citada por The New York Times, “se ahorrarían muchas discusiones e incertidumbre”.

A mediados de la década de 1960, los registradores de vuelo de datos y de voz eran obligatorias para los aviones comerciales.

Actualmente, las computadoras han reemplazado a la cinta magnética, los dispositivos pueden grabar más datos y son mucho más propensos a sobrevivir a un impacto.

La caja negra incluye por lo tanto dos dispositivos: la grabadora de datos de vuelo del avión y del registrador de voz en cabina. Ambos van montadas en la cola del avión.

Una característica de identificación que esta caja debe tener es una etiqueta con las letras, de al menos 2,5 cm de alto, que diga: “REGISTRADOR DE VUELO - NO ABRIR”.

El artefacto no tiene un único inventor, pero el primer prototipo de caja negra data de 1939 y fue diseñado por el ingeniero francés François Hussenot. (Foto archivo GEC)

Caja del Airbus de Latam será llevada a Francia

Carlos Portocarrero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación peruana (Ciaa), entidad que se encarga de investigar este accidente, informó que “ya se han recuperado por suerte la caja negra, la grabadora de datos y la grabadora de comunicaciones” del Airbus A320-271N, entregado a la aerolínea en diciembre de 2017.

Portocarrero explicó también que hay tres investigadores del accidente que han acudido a recabar información y evidencias en las tres áreas involucradas: la nave, la torre de control y la zona de la emergencia contra incendios.

Asimismo, indicó que esta semana llegan a Lima seis investigadores de la empresa Airbus desde Francia y otros dos de Chile porque la nave de Latam tiene matrícula de ese país.

“La investigación tiene ser hecha profesionalmente, personal extranjero colaborará con la investigación, no hay plazo definido y no vamos a pararla hasta encontrar la causa del accidente. La caja negra se irá hasta Francia para que puedan darnos el análisis de toda la información, eso podría tener un pequeño tiempo, no puedo dar fecha exacta”, declaró.

Actualmente todas las cajas negras tienen que ser de color anaranjado para facilitar su visibilidad. (Foto archivo referencial: EFE)

Datos de interés

De acuerdo con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., el dispositivo puede tener una variedad de formas, incluyendo esferas, cilindros y cúpulas, siempre y cuando no sea demasiado pequeño a fin de poder ser encontrado entre los escombros del avión.

Actualmente todas las cajas negras tienen que ser naranjas para facilitar su visibilidad.

¿Por qué negra? Una explicación posible es que el dispositivo funcionaba como una cámara y por eso su interior tenía que estar en la oscuridad total. También podría deber su nombre a que un funcionario del gobierno británico se refirió a ella usando el argot de la Segunda Guerra Mundial para la electrónica de los aviones.

Las cajas negras son hechas con materiales muy resistentes, como el titanio, y aislados para resistir el impacto de fuertes choques. Soporta temperaturas de más de 1000 grados centígrados y la presión del fondo del mar.

VIDEO RECOMENDADO

Aeropuerto Jorge Chávez: Comisión de Transportes seguirá de cerca investigación que determinará responsables