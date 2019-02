Acosador de Marisa Glave asegura que todo es una broma

Según una entrevista que tuvo con Cuarto Poder, César Rojas Vidarte aseguró que el acoso que viene realizando a la congresista Marisa Glave se trataría de una broma.

“Si tú te fijas en mi Facebook yo tengo igual o más de Cristiano Ronaldo, de Alan García (…) Cuando ella expresa que no quiere, ya no se hace simplemente. Porque si ella dijera que no quiere que se le exponga, que se le trate así, se deja de hacer simplemente. Se ha dejado de hacer”, lamentó el periodista del portal web Manifiesto.

En el reportaje, dieron a conocer que una serie de medidas ha dictado el Poder Judicial para proteger a Marisa Glave. César Rojas tiene una orden de restricción al centro laboral de la congresista, aunque el acusado va con bastante frecuencia al Palacio Legislativo.

”(Se) ha corroborado que el ciudadano César Arturo Rojas Vidarte ha realizado actos de acoso en mi contra que califican como actos de violencia contra la mujer”, dictaminó el juzgado, según informóel miembro de la bancada Nuevo Perú.

