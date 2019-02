Actriz reveló el secreto de cómo perdió 43 kilos después del embarazo

La actriz Juana Repetto contó de cómo la maternidad le cambió la vida en Argentina. Aprendió a ser mamá cuidando a su bebé Toribio y tener una vida sana ya que se sentía incómoda por su pase.

"En total desde que nació mi hijo bajé 43 kilos. Los primeros los bajé con la maternidad misma. Mi hijo pesó 4 kilos y pico, más la placenta… 8 kilos me habré sacado de encima en el parto. Después bajé los primeros meses cuidándome yo por mi cuenta, naturalmente. Mucha teta", aseguró la actriz.

"Después volví a engordar dando teta, es decir, señoras no se crean que la teta es la solución a los kilos post parto", aclaró Juana Repetto.

"Después me puse a hacer una dieta más copada y habré bajado 12 kilos más. Pero los primeros 30 los bajé porque hice dieta toda mi vida. Ya sé qué es lo que puedo comer, lo que no, que hay que moverse un poco. Ahora estoy en un peso en el que me tengo que mantener", agregó.

A su vez, contó por qué decidió ser mamá: "Yo tenía 27 años cuando comencé a hacer el tratamiento. No tenía problemas de fertilidad, simplemente no encontraba a la persona indicada. Conocí varios bancos de esperma porque quería estar segura y en este me sentí a gusto. Acá tienen 'donantes PIA' que es un programa que permite al niño a acceder a los datos del donante cuando cumple la mayoría de edad. Yo no quise decir nada a nadie sobre este tratamiento porque no quería que me rompan las pelotas. Lo hice de manera privada para que no se entere medio país. Cuando quedé embarazada ahí se lo conté a mamá".



