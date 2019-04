Actriz venezolana pide donaciones para operarse de emergencia los senos

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz y modelo venezolana Mayela Caldera manifestó que necesita apoyo económico de inmediato para una cirugía estética de sus senos.

“Amigos no saben la difícil situación que estoy atravesando, debo operarme de emergencia, ya que tengo una complicación con mis implantes mamarios”, explicó.

De esta manera, abrió una petición de recaudación en la página web Go Fund Me y detalló que su seguro médico no cubre este tipo de intervenciones porque son consideradas plásticas.

En este momento ha recaudado más de mil dólares y todavía está lejos de los 12 mil que se pone como su meta.

Mayela Caldera saltó a la fama actuando para las novelas “Mi gorda bella” y “Qué clase de amor”,, además participó en el evento Nuestra Belleza Latina 2012.

