El padre de Ángel Torres (44), uno de los bomberos fallecidos durante el accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, reveló las últimas palabras que le dijo su hijo antes de que ocurriera la tragedia.

“Nos duele la pérdida de mi hijo, él fue una persona tranquila y que siempre se preocupaba por su trabajo (...) Es un momento desesperante, hace 8 días dio clases entrenamiento en Satipo, me llamó y me dijo que ya regresaba a Lima”, contó el familiar de Torres desde la ciudad de Tarapoto.

“Me dijo que esté tranquilo y que no me preocupe. Siempre me llamaba y me animaba porque soy una persona de la tercera edad. Me llamaba para darme ánimos, decía: ‘Tranquilo papá'. Siempre venía de vacaciones acá (a Tarapoto), me sacaba a pasear”, agregó.

Familiares de Ángel Torres solicitaron ayuda a las autoridades para trasladarse rápidamente a la capital a fin de estar presente en el último adiós a los restos del bombero.

¿Quiénes eran los bomberos fallecidos?

Los fallecidos fueron identificados como Ángel Torres (44), de la compañía de bomberos Garibaldi 6; y Nicolás Santa Gadea (23), de la compañía Garibaldi 7.

Santa Gadea era un joven chalaco de 23 años de edad que se graduó como seccionario de la Compañía de Bomberos del Perú el 8 de julio del 2017. Su vocación de bombero la heredó por su abuelo y papá.

Ángel Torres era un experimentado bombero de 44 años. Tenía bastante afinidad por los canes y realizaba capacitaciones a jóvenes bomberos al interior del país. Nació en el distrito de Chorrillos y gran parte de su familia radica en Tarapoto.

