Carla García, hija de Alan García Pérez, recordó al fallecido expresidente con una peculiar anécdota. La escritora compartió con sus seguidores en Instagram un dato inédito la vez en que una paloma blanca se posó en la cabeza del líder aprista en pleno mitin electoral.

“A mí si me lo cuentan no lo creo, pero mi papá tenía un don especial para tratar a las palomas. Esto lo ví yo. Un día estábamos en un mitin y él estaba a la mitad de un discurso cuando de pronto llegó una candidata algo sobona con una caja de cartón y se acercó nerviosa a decirme ‘he traído una paloma blanca para tu papá’. Me pareció un detalle raro, y para no responsabilizarme de lo que podría haber sido un desastre, me hice la loca y me fui sin contestarle”; comenzó su escrito.

Carla García recordó que aquella mujer sacó el ave, pese a que no había consentimiento alguno.

“Al rato la vi toda nerviosa abriendo la caja y sacando la paloma. Su nerviosismo me contagió y no dejé de mirar al pajarito sobre el estrado en medio de cientos de personas. ¿Qué pensaría esa paloma?”.

“De pronto la paloma se paró en la baranda de la escalera que daba al estrado superior donde solamente habían personas de prensa y el orador, en este caso mi papá. Avanzó. Llegó hasta arriba caminando decidida por la baranda. Dobló en la esquina para acercarse más a esta persona grande y alta que gesticulaba moviendo los brazos. Yo miraba aterrada pensando que en algún momento podría caerle un manotazo por error. Las decenas de miles de personas que habían asistido ese discurso vieron este animalito blanco irse acercando decididamente hasta llegar a pararse delante de Alan. Él le puso la mano y la paloma se subió mientras seguía hablando. Se la acercó a la cara y la besó. Siguió hablando con la paloma sobre el mientras esta subía por su brazo hasta llegar al hombro. Yo estuve ahí y vi cuando la paloma subió hasta su cabeza y abrió las alas”.

Carla García mencionó que tiene grabada esa imagen en su mente y que, además, tiene tatuada una paloma en el brazo izquierdo que la acompaña a todas partes.

Roxanne Cheesman, pareja del expresidente al momento de su muerte, añadió: “Tenía su paloma que lo visitaba todos los días. Le tocaba la ventana con el pico. Cuando ya no estuvo, la paloma se metió hasta el baño buscándolo”. Alan García falleció el 17 de abril de 2019.

