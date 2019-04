Alan García y su declaración antes de morir: "creo en la vida después de la muerte" (VIDEO)

El expresidente Alan García murió este miércoles a los 69 años de edad luego de dispararse en la cabeza tras conocer que existía una detención preliminar en su contra.

El último martes, Alan García brindó varias entrevistas a diferentes medios de comunicación en las que reiteró su inocencia.

Durante una entrevista con RPP realizada anoche, el exmandatario comentó que creía "en la vida después de la muerte".

"Es una situación fea y si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria… Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Confío en la historia. Soy cristiano, creo en la vida después de la muerte. Creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú", dijo Alan García.

En ese sentido, el expresidente comentó que si le tocaba afrontar la detención preliminar, pasaría por ese "trago amargo": "Soy un hombre que se aproxima a los 70 años, cumplí dos presidencias [...] si ahora, porque hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y a los titulares, pues pasaré ese trago amargo".

En otro momento, el ex jefe de Estado mencionó que lo único que le importaba en ese momento era el Perú y el Apra.

"A mí lo que me interesa es que el Perú avance y que el partido aprista de mantenga, es lo único que me interesa. No me entenderán, yo sé que no me entienden, pero pasarán los años y lo entenderán. ¿Sabe qué me interesa a mí? La historia y no la opinión inmediatista y pequeña de los que ahora vivimos", aseguró.

