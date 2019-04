Alan García: envían mensaje desde su cuenta oficial de Twitter

Alan García murió el pasado miércoles 17 de abril y este domingo, su entorno ha vuelto a utilizar la cuenta oficial de Twitter del expresidente para publicar un mensaje.

En el tweet se puede leer un fragmento de la entrevista que realizó Hugo Neira con Mijael Garrido Lecca.

"Compartimos la charla entre @MijaelGLP y el Profesor @Neiraelmutante . “La muerte del Presidente García no es un acto de cobardía; es una invocación a rebelarse. A no aceptar una justicia que no es justa”. - Hugo Neira", escribieron en la cuenta de Twitter de Alan García.

Cabe resaltar que la última vez que Alan García escribió en sus redes sociales fue el martes, un día antes de morir. En su último mensaje insistió en que era inocente: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado".

