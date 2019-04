Mauricio Mulder agradece llegada de Humala: "No es que no se le dejó entrar" (VIDEO)

El congresista aprista, Mauricio Mulder, agradeció la llegada del exmandatario Ollanta Humala al velatorio del expresidente Alan García en la Casa del Pueblo, pese a que no ingresó debido a la oposición de algunos militantes.

Mauricio Mulder confirmó que estaba programado y coordinado el ingreso de Ollanta Humala, sin embargo iba a ser imposible controlar a la multitud de personas.

"En el caso de otros partidos políticos han entrado varios, pero en el caso del señor Ollanta Humala se había coordinado, pero desafortunadamente no se dieron las condiciones".

Enfatizó en que no es que no se le dejó entrar a Ollanta Humala al velatorio. "Lo que sucede es que en la enorme cantidad de gente que hay acá ha habido oposición y el presidente Humala al darse cuenta nos dijo que no quería ocasionar ningún problema y que se podía retirar. Nosotros le dijimos que era difícil controlar y optamos por que se retire".

"Yo le pido que no pongan como titular que no se le ha dejado entrar. El presidente Humala ha sido bienvenido y se le ha agradecido su presencia. Creo que es un gesto democrático el venir a rendir honores, es un gesto que valoramos", añadió.

