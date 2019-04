Alan García: "Otros se venden yo no"

Alan García negó nuevamente haber recibido dinero para favorecer alguna empresa durante su periodo como presidente.

En su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió: "Mis compañeros pueden tener confianza. Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas . Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no".

Adempas, Alan García ha declarado que no se pronunciará sobre el exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala y el exministro de su segundo gobierno Luis Nava, ambos investigados por el caso Odebrecht.

"Ante las nuevas denuncias contra los Señores Nava y Atala esperaré sus descargos y el interrogatorio y respuestas de Jorge Barata el martes 23 de abril", publicó en su red social.

