Alan García: "Si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares?"

El expresidente Alan García utilizó su cuenta de Twitter, para enviarlo "saludos" a sus "enemigos" a tan solo horas de la firma del acuerdo de cooperación de la Fiscalía del Perú con Odebrecht en Sao Paulo.

"A dos años de investigaciones delaciones, cuentas y colaboradores eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos, pero el gobierno sí está embarrado con el Club de la Corrupción", comentó haciendo referencia a la denuncia sobre consorcios que se repartían las obras.

Sin embargo, el mensaje que llamó la atención fue el que no se vendió por 70 mil dólares, ya que en un inicio no se vendió por millones. "Si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares de una conferencia real y pública y un año después del gobierno", señala.

Finalmente, comentó sobre el orgullo del partido aprista, el cuál, según García, no tiene precio.

