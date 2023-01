El alcalde del Rímac, Néstor De La Rosa, resaltó que su gestión busca apostar por la seguridad, desarrollo económico y turismo.

En entrevista con OJO, reveló que la anterior gestión le dejó una deuda por el servicio de limpieza de cuatro meses. También contó sobre la inoperatividad de casetas de serenazgos y sus planes para fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito.

Así también, habló sobre sus proyectos de ejecución para el desarrollo turístico del distrito y la búsqueda de solución para los vecinos de Flor de Amancaes.





PLANES EN SEGURIDAD

Durante el 2022, hubo varios reportajes sobre el estado de la inoperatividad de los puestos de auxilio rápido de serenazgos convertidos, varios de ellos en centro de fumaderos.

La actual gestión también reportó la existencia de solo 19 serenos en actividad y que las camionetas adquiridas hace un año tenían cero mantenimiento.

“Para dos mil vecinos se necesita como mínimo 500 serenos. La economía es muy precaria en El Rímac, pero para el mes de febrero estamos proyectando tener entre 80 y 100 serenos en campo... Estoy reformulando el presupuesto, suprimiendo algunas gerencias inoperativas, redistribuyendo el presupuesto para serenazgo. Vamos a tomar control de las 17 casetas de serenazgo construidas en años anteriores por dos turnos, 68 serenos en las casetas y los demás van a ir a controlar en vehículos y otros en distintos grupos de trabajo”, señaló el burgomaestre de El Rímac, en entrevista con OJO.

El alcalde también reportó la existencia de 20 cámaras de seguridad inoperativas de una licitación que adjudicó el alcalde saliente. “Lamentablemente no están operativas, porque no ha habido dentro de las claúsulas la parte eléctrica, quizá por falta de conocimiento”, alertó.

En otro momento De la Rosa señaló que “hay un divorcio” en el patrullaje de serenos y de la Policía.

“La otra semana voy a tener una reunión con cinco comisarios (...) Lo más anecdótico, fue que hace mes y medio año llegué a la sede policial de la 105, me reuní con el comandante y revisamos que en ese momento no había cámaras de seguridad en el palacio municipal. ¿Cual es el criterio que no haya camaras de seguridad allí... El 105 tiene cámaras instaladas en El Rímac a través de fibra óptica y lo anecdótico era que por primera vez una autoridad edil conocía el 105. Vamos a hacer un convenio para que cualquier emergencia los vecinos se comuniquen al 105... Será una gran medida inmediata, para que los unidades vehiculares de la PNP acudan en el momento exacto”, señaló el alcalde.





ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA

La actual gestión de El Rímac señaló que tienen que enfrentar con un endeudamiento con la empresa que se encarga del servicio de limpieza de cerca de tres millones y medio de soles que le dejó la anterior gestión.

“Hay tachos soterrados, ninguno funciona... entre 15 y 20 (...) Vamos a revisar el tema contractual, hacer mantenimiento y comprar nuevos... Con respecto a la limpieza pública tenemos un contrato con la empresa Prisma que vence agosto y la anterior gestión me ha dejado una deuda de cuatro meses de limpieza pública. Le he pedido a la empresa un plazo para hacerle el pago. El monto adeuda es de cerca de tres millones y medio de soles”, señaló.





PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LOS VECINOS DE FLOR DE AMANCAES

“La ATU ha retirado la famosa 306 que subía a Flor de Amancaes, lo que ha promovido que la población salga en marcha y haya bloqueado el acceso a los buses de corredores azules. Es así que invitamos a la ATU y a EMAPE para empezar a buscar una solución”

“El Rímac tiene hoy la peor pista. Algunos distritos tienen baches pero El Rímac tiene zanjas y los carros tienen que saltar por allí (...) En los últimos días después de un censo de bases, como mediador, logramos levantar la medida de bloqueo y no pasó a mayores porque buscaban marchar hacia Lima”, acotó De la Rosa.

Agregó que en paralelo se encuentra tocando las puertas para que en ese 1 kilómetro de pista en mal estado, el alcalde del lima, Rafael López, realice esa obra y la arregle.

“Esa vía es metropolitana y es competencia de la Municipalidad de Lima”, acotó.





PATRIMONIO CULTURAL

Pese a que El Rímac alberga el 40% del patrimonio histórico de Lima, el alcalde reconoce que el distrito no suele ser visitado como lo son Barranco o Miraflores.

Por ello, mencionó que realizará campañas y programas para contar con guías vecinales y brinden programas de visitas especiales e interesantes al turista.

“El turista cuando viene va a Cusco primero y en cuanto a distritos capitalinos visita Barranco y por qué no va al Rímac? Queremos promover que el turista después de Cusco se vaya al Rímac”, expresó el burgomaestre.

“Seguridad, desarrollo económico y turismo es lo que buscamos promover en el distrito”, destacó a OJO, el alcalde del Rímac, Néstor De La Rosa.