El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que declarará zona intangible el Damero de Pizarro, en el Centro de Lima. Esto tras la destrucción provocada por los malos manifestantes que intentaron tomar la capital en las últimas protestas.

El burgomaestre indicó que la plaza Dos Mayo también estará incluida en la zona de intangibilidad. “No se puede estar destrozando la ciudad... En Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, señaló durante una actividad en el distrito de Independencia.

Agregó que esta decisión tendrá que tomarse en una sesión del Concejo Metropolitano de Lima. “Vamos a declarar (el Centro de Lima) zona intangible absolutamente, no más plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, expresó.

“Más respeto por el bien de todos nosotros, todos nosotros vivimos justamente del negocio, el 90% es informal, (viven) del día a día, (los manifestantes) están destrozando la economía de Lima y de todo el Perú”, añadió.

TROME | Rafael López Aliaga culpa a Pedro Castillo de muertes (Canal N)