El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) tiene “empantanados y encajonados” los proyectos de los teleféricos que pretende implementar en la capital.

En diálogo con la prensa, el burgomaestre indicó que la Municipalidad de Lima necesita que la ATU brinde las autorizaciones para avanzar con las obras.

“Con relación a los temas de la ATU, yo quisiera eximirme a hacer alguna calificación, pero lo que puedo decir es que la ATU no ha dado talla, no ha sido ágil”, expresó el alcalde de Lima tras inaugurar una obra en Chorrillos.

“Por ejemplo, nosotros tenemos unos proyectos de teleféricos que los tienen absolutamente empantanados, encajonados, y que no caminan. Y lo que nosotros necesitamos es que nos sigan dando las autorizaciones del caso para hacer las obras”, agregó.

“Lo que yo pido, más allá de las personas, a las instituciones que sean céleres, que no empantanen, no encajonen, que no guarden los proyectos”, afirmó Jorge Muñoz.

Proyectos

La gestión de Jorge Muñoz estableció como obras prioritarias a desarrollar en el presente periodo dos teleféricos: uno que conecta los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, y otro que une El Agustino y Santa Anita.

La Municipalidad de Lima detalló que el teleférico que unirá Independencia y San Juan de Lurigancho tendrá como punto de origen la estación Naranjal del Metropolitano, en la Av. Chinchaysuyo, e irá hasta la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima. La inversión proyectada es de S/468 millones y contará con 5 estaciones.

En el caso del teleférico de El Agustino, su punto inicial será la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima e irá hasta la estación Evitamiento de la Línea 2. La inversión proyectada es de S/338 millones.