Alcalde Jorge Muñoz denuncia que es amenazado por mafias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz reveló que pese a que varias mafias de la ciudad lo tiene amenazado, no se detendrá en la lucha contra la violencia y criminales en un reciente informe de Reporte Semanal.

“Siempre hay algunos mensajes que me han llegado a través de terceras personas. Me dicen cosas como: “Cuídate, no te metas por ahí que no te conviene”, y cosas por el estilo”, afirmó Jorge Muñoz.

La preocupación son las mafias de cupos, asaltantes y extorsionadores, además, los transportistas informales.

“El transporte es otro tema grueso en la capital. Tienes micros, taxis y colectivos informales, gente que se desplaza en las zonas altas de la capital. Encuentras a quienes oponen resistencia, que no se quieren poner a derecho, hay situaciones complejas”, comentó el Alcalde de Lima quien se une a las autoridades municipales para combatir la delincuencia.

(FOTO) Jorge Muñoz ya tuvo conversaciones con el alcalde de La Victoria, George Forsyth

