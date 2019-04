Alcalde de La Molina considera de "insensato" a Jorge Muñoz por cerrar Mesa Redonda

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, señaló que a Jorge Muñoz, burgomaestre de Lima, le hace falta "liderazgo corporativo" para solucionar los problemas de la ciudad y fue "insensato" al cerrar por 30 días varios sectores de Mesa Redonda sin un trabajo previo.

Paz de la Barra explicó que se sintió "sorprendido" de que Muñoz se haya reunido con los alcaldes de la Mancomunidad de Lima Este y Lima Norte, sin su participación, pese a que él es alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe).

"No me siento excluido, pero (observo) falta de liderazgo, no personal, sino a nivel corporativo. Coordinamos, planifoquemos", declaró Paz de la Barra.

Asimismo, consideró de "insensato" a Muñoz por cerrar por 30 días varios sectores de Mesa Redonda para fiscalizarlas luego del incendio de grado 4 en ese lugar.

"Al menos Gerorge Forsyth ha hecho un trabajo previo, le dio oportunidad a los informales, pero (esto demuestra) cómo es que los automatismos están definiendo la toma de decisiones en la Municipalidad de Lima", expresó Álvarro Paz de la Barra.

Remarcó que la informalidad es un fenómeno social, cultural y económico, y que hay que planificar un plan de reordenamiento y dejar de lado las "políticas represivas".

De otro lado, consideró de "un gran desacierto" que Jorge Muñoz haya anunciado la reactivación del contrato con la empresa Graña y Montero para continuar la construcción de la Vía Expresa Sur y luego de las declaraciones de Barata indique que esto se cancela.

"Cómo es que se toma decisiones sobre automatismos, bajo sentido populista...", enfatizó el alcalde de La Molina.

Paz de la Barra y representantes del Ministerio del Ambiente lanzaron la campaña "Plantatón", que empezó con el sembrado de 20 árboles en este distrito y que a fin de año, se estima, se alcancen los 70 mil.

