Alcalde de Lima prepara operativo de desalojo de ambulantes en avenida Aviación

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que la próxima semana realizarán una serie de operativos para desalojar a los comerciantes ambulantes de las principales vías de la ciudad.

La incursión estaría dirigida, en primer término, a liberar avenidas como Aviación, que quedó abarrotada por lo informales que hace algunas semanas fueron retirados del damero comercial de Gamarra, en La Victoria.

“Tenemos algunos operativos ya programados para los próximos días. No puedo decir cuáles son, pero ya vienen en esta semana que comienza, de todas maneras”, informó Muñoz, tras explicar que dichas incursiones están siendo coordinadas con la Policía Nacional del Perú.

El alcalde metropolitano afirmó que, con el fin de ultimar los detalles de estas incursiones, iba a sostener una reunión con varios alcaldes de la ciudad y algunos de sus gerentes.

“El péndulo debe ir hacia la formalidad, porque cuando no se es formal, no se tributa, y eso nos afecta todos. No se puede aumentar (sueldos) a policías, maestros, hacer carretera, infraestructura...”, dijo.

