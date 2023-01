El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue protagonista de un curioso incidente durante un discurso tras la ceremonia de Tedeum por el aniversario 488 de la capital.

Ocurrió durante las declaraciones del burgomaestre cuando manifestó que no se puede actuar con odio actualmente. Tras esto, una persona que escuchaba la presentación, gritó la siguiente frase: “Rafael es amor”.

La autoridad edil tomó esto a broma y no pudo contener la risa. “Ja, ja, ja yo traigo un loquito, me van a disculpar, siempre me persigue. No, el señor me persigue y hasta ahora desconozco quién es”, indicó el alcalde en tono jocoso.

“Todo bien, todo bien. ‘Porky’ es amor, sí, está bien. En vez de decir que es odio o ríos de sangre, la razón de ser es el amor y no el odio (...) Hay que cambiar esa filosofía en el país”, agregó.

De lado, señaló que la corrupción ha invadido el Municipio de Lima. “El día de mañana, invoco a los señores regidores estar presente ya que vamos a pedir su voto consciente que determinará una decisión importante para Lima: sacar a Odebrecht de esta Municipalidad”, acotó.

— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 18, 2023

Renuncia a su sueldo

Rafael López Aliaga renunció a su compensación económica de S/ 15,600 mensuales como burgomaestre durante los cuatro años que dure su mandado 2023-2026.

En una carta dirigida al secretario general de la comuna metropolitana, José Danós Ordoñez, la autoridad edil informó su decisión.

Dicho documento instruye a gestionar la renuncia al sueldo de López Aliaga ante las instancias administrativas correspondientes.

“En mi calidad de alcalde de Lima, renuncio a cualquier tipo de estipendio durante la presente gestión 2023-2026″, señala el documento.