Aldo Mariátegui: “Ahora todos se hacen los idiotas" con Susana Villarán (VIDEO)

Ahora las investigaciones del caso de Susana Villarán apuntan a saber que se hizo con el dinero recibió de las constructoras brasileras, pues según la tesis fiscal no se habría gastado todo. Aldo Mariátegui, conductor de ‘La hora caviar’, se muestra escéptico cuando los que participaron en la campaña para evitar se revoque a la alcaldesa Villarán, dicen no saber nada.

“Si uno escucha el audio de Prado, lo que trata de demostrar es que él es un sonso, que lo llaman para un trabajo en la municipalidad. Castro le presenta a una persona, que ni se acuerda el nombre, que resulta era de Odebrecht y le hace firmar unos papeles que eran la apertura de cuenta en Andorra. O sea que Prado era un tonto completo, que le daban a firmar papeles. No se cual será su nivel de inteligencia, porque le dan un papel que es para abrir una cuenta en Andorra y lo firma pensando que es la solicitud para un empleo”, refirió el periodista desde su estudio en Madrid.

Aldo Mariátegui dijo, en el programa de Willax Televisión, que así como Gabriel Prado “ahora todos se hacen los idiotas. Todos los activistas, todos los artistas q ue participaron en la revocatoria dicen que no sabían nada, que no les extrañaba que entrase tanto dinero; Anel Townsend dice que no sabía nada. Todos resultan con un coeficiente intelectual bajísimo, resultan ser una sarta de tontos. Carteles por todos lados, comerciales de televisión, pasan brasileros al lado y ninguno se dio cuenta. Ni Glave ni Huilca ni los artistas se dieron cuenta que estaba entrando dinero”.

“La tesis acá es que ‘mira prefiero que piensen que soy un tontonazo, un idiota que no se da cuenta de las cosas que pasan alrededor mío, a que me digan corrupto’. Parece que esa es la línea de defensa, porque la fiscal sigue insistiendo; mencionó a Magaly Solier, Christian Thorsen y a Julio Andrade, como que ellos hubieran recibido una contraprestación por haber apoyado la revocatoria, lo cual sería dolo, un delito, porque se está pagando con plata de la Municipalidad una campaña política”, añadió Aldo Mariátegui.