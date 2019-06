​Aldo Mariátegui: mandiles rosados ridiculizan al militar, lo menoscaban | VIDEO

Aldo Mariátegui, conductor de La hora caviar, cuestionó que los militares hayan accedido a ponerse los famosos mandiles rosados, encima del uniforme, en el marco de la campaña Hombres por la igualdad que promueve la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro.

A pedido de la afición voy a hablar de los mandiles. En la antigua Roma los ciudadanos tenían que tener varias características. Una era la dignitas, la dignidad, la buena reputación; pietas, el compromiso con tus antepasados, el patriotismo; también la autoridad, pero la autoridad que te da la experiencia de los años. Pero la característica más importante era la gravitas, el peso, la autoridad que uno tiene, el respeto que uno se gana, empezó explicando Aldo Mariátegui.

El periodista añadió, sobre los mandiles rosados, que el militar es un funcionario público, le pagamos un sueldo, le damos un uniforme, tiene que defender al país. El militar tiene que tener gravitas. Necesitamos que se le respete.

No es porque el mandil sea rosado. Debieron salir de civil. El uniforme merece respeto, esta campaña ridiculiza al militar, lo menoscaba, agregó Aldo Mariátegui durante el programa de Willax Televisión.

Aldo Mariátegui dijo que no me sorprende que la Ministra Montenegro haya hecho esto; es arribista, bocatana, muy ligera para hablar y de una torpeza mental increíble para no reconocer que metió la pata. La señora se ha confundido y ha dejado en situación esperpéntica a los militares.