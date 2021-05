Durante el programa “Yo caviar” del último 21 de mayo, Aldo Mariátegui hizo un llamado a los peruanos en el extranjero. El periodista pidió que todos se acerquen a votar en la segunda vuelta de las elecciones 2021.

Al inicio del programa, Aldo Mariátegui dejó en claro que votará por Keiko Fujimori, pero para intentar impedir que Pedro Castillo llegue al poder:

“Estamos en un momento crucial en la patria, en un momento realmente difícil: el comunismo puede llegar al poder. Es hora de tomar partido, no hay que ser tibio, no hay que que ser tibio como tanto lo criticaba Dante en su Divina Comedia, los peores eran los tibios. Tenemos que votar y tenemos que votar en contra del comunismo, no estamos votando a favor de Keiko, estamos votando contra el comunismo, Keiko se va, en 5 años se larga, se va Keiko y acabó el tema, si sube el comunismo no vamos a salir nunca de ellos, van a destrozar nuestra economía, va a ser peor que el gobierno de Velasco, esto va a ser catastrófico, no hay ninguna broma, el hombre es muy poco preparado, Cerrón es un comunista ortodoxo y las bases son ultra, son gente del Conare”, señaló.

Y es que según Aldo Mariátegui, “se le ha metido a un montón de peruanos votar por” Pedro Castillo: “son necedades, se les ha intentado hacer entender (...) Mucha gente dice que no, que no va a pasar nada. Sí, sí puede pasar mucho, cierran el Congreso en 2 minutos, toman todo el poder y no salimos de ellos y vamos a ser un país peor que Venezuela porque ni petróleo tenemos”.

En ese sentido, el periodista reveló que en la primera vuelta, menos de la mitad de peruanos en el extranjero se acercó a votar: “Acá viene la responsabilidad, no solo los que tenemos que votar, todos los que tienen que votar en el Perú, también los que votamos en el exterior porque son 997 mil votos, casi un millón de votos. ¿Y saben cuántos votaron en esta elección? 227 mil, o sea, solo votó el 22%, el 78% no votó”.

“Donde fue peor la cosa fue en los Estados Unidos (...) los registrados son 309 mil, solo votaron 55 mil”, informó el periodista.

“¿No les interesa su país? ¿Qué esperan? El que más vota es Miami, en Miami hay 48 mil peruanos que pueden votar, ¿saben cuántos votaron en esta elección? 8 mil”.

Por esta razón, Aldo Mariátegui afirmó que en esta segunda vuelta, el voto de los peruanos en el exterior podría definir la elección.

“Los peruanos de Estados Unidos, por favor voten. Voten todos los peruanos, todos los que están en el exterior, es bien importante que voten, son ustedes un millón de votos, hagan el esfuerzo, es un domingo, cojan su carro, vayan y voten, por favor, cojan la movilidad que tengan porque el Perú está en peligro. Si ustedes no votan esto puede acabar muy mal y ustedes pueden cambiar lo que está sucediendo, son un millón de votos. Les reitero, el voto americano, el voto español, el voto italiano / peruano en estos países es sumamente importante”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Simpatizantes de Pedro Castillo insultaron a la prensa cuando realizaban cobertura en Ayacucho

Simpatizantes de Pedro Castillo insultaron a la prensa cuando realizaban cobertura en Ayacucho

TE PUEDE INTERESAR