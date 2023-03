La jueza del Tribunal en Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, rechazó el pedido del expresidente de Alejandro Toledo para suspender su extradición a Perú por una supuesta irregularidad en el proceso que siguió el gobierno de Estados Unidos.

“Una vez estimados los argumentos de las partes y los procedimientos de extradición, la Corte concluye que la cláusula del debido proceso no estipula un procedimiento adicional al que el demandante recibió. Como tal, el demandante no establece una probabilidad de éxito en este litigio, y por lo tanto no tiene derecho a medidas preliminares, obviando la necesidad de abordar los factores restantes”, señala la resolución.

La defensa legal de Toledo alegó, mediante el recurso planteado el pasado 7 de marzo, una falta de garantías procesales por parte del Departamento de Estado debido a que no se habrían revelado documentos y argumentos que se evaluaron para aprobar la extradición.

También se indicó ante la Corte de Columbia que no había urgencia para que Toledo sea entregado a las autoridades peruanas y que si este proceso se concretaba rápidamente, el investigado podía incluso morir en prisión.

“Llama la atención la ironía de que el demandante incurra en tal abuso del proceso judicial para quejarse, de hecho, que no ha recibido suficiente proceso. Este Tribunal no detendrá los elaborados procedimientos ya iniciados en relación con la extradición del demandante”, agregó la jueza Beryl A. Howell en su argumentación para la decisión.

El exmandatario, Alejandro Toledo, es investigado por presuntamente recibir $35 millones en sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht.