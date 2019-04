Alejandro Toledo: "Jorge Barata miente una vez más"

El expresidente Alejandro Toledo utilizó su cuenta de Facebook para afirmas que es inocente y no recibió los 27 millones de dólares que Barata confesó ayer.

"¡Barata miente una vez más!. Barata: El presidente Toledo me cobró en palacio y en su casa, cuando se le preguntó por qué no habló de esto hace 2 años, respondió que no se acordaba", señaló.

Del mismo modo aseguró que Maiman también miente a los fiscales. "Cuando les dijo que los 15 millones que gastó con su familia era dinero ilícito de negocios con Odebrecht", semaó.

Finalmente, señaló que Barata solo "suponía" que el dinero era para Toledo. Como se recuerda, el exmandatario se encuentra con una un grupo de personas que evalúan la prisión preventiva.

