El ministro de Economía, Óscar Graham, sostuvo que el Perú buscar adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que para ello sumarán todos los esfuerzos necesarios porque puede ser el gran legado del gobierno del presidente Pedro Castillo. “El proceso de adhesión ya se inició con la firma del pedido que hace el presidente Castillo, aceptando esta invitación de la OCDE. En julio nos vamos a reunir para ver cuáles son los comités a los cuales tenemos que acceder. Y este es un proceso largo y es un gran reto. Y no solo depende del Ejecutivo, sino también del consenso con el Congreso. Eso tenemos que hacer, tener en una agenda común como país”, detalló el titular de Economía en RPP.

Graham explicó que la adhesión del Perú a la OCDE permitirá no solamente ser miembro de un club selecto de países desarrollados, sino que alinea las políticas públicas para tener mejores servicios, una economía más transparente, fomento de la meritocracia y mejora de la competitividad, que termina beneficiando a todos los peruanos.

Al respecto, el exministro de Economía, David Tuesta, saludó la decisión tomada por Graham, de apostar seriamente porque nuestro país entre a la élite de países OCDE. Sin embargo, dijo que en el Congreso hay algunos parlamentarios que van en contra de este gran objetivo como país.

“En la Comisión de Economía hay algunos legisladores que siguen impulsando los retiros de los fondos de pensiones, pese que un representante de la OCDE les informó con claridad que este tipo de medidas no ayudan a que nuestro país se adhiera a este organismo internacional. Si el Congreso aprueba algún retiro, será el gran responsable de que el Perú no entre a la OCDE”, afirmó Tuesta.

En efecto, el último miércoles 30 de marzo, en la sesión del citado grupo congresal, presidido por la parlamentaria Silvia Monteza, se presentó el jefe de la Unidad de Pensiones de la OCDE, Pablo Antolín, quien detalló que los retiros anticipados de fondos no ayudan en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. “Esto no ayuda (los retiros anticipados). El permitir el acceso sin condiciones, sin estar basado en situaciones excepcionales e individuales de penuria y permitir el acceso al 100% (de ahorros jubilatorios) no ayuda (al proceso de adhesión a la OCDE) porque va en contra de las mejores prácticas y recomendaciones del organismo”, manifestó.

Finalmente, Tuesta expresó que “otro retiro de fondos es una medida extremadamente populista y muy dañina para todos los peruanos. No olvidemos que la clasificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) bajó la calificación del Perú de ‘BBB+’ a ‘BBB’, la segunda calificación más baja en grado de inversión. Esto implica que las entidades crediticias subirán las tasas de interés para dar préstamos a todos los peruanos, lo que en definitiva es un golpe a los bolsillos”, concluyo el también asesor de la Asociación de AFP.