Para Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, el 2021 concluye con una percepción pesimista del futuro del país, tras una de las elecciones presidenciales más polarizadas y el inicio de un gobierno “que está decepcionando”.

- Según la percepción de los peruanos, ¿cómo termina el país en este 2021?

El ánimo es bastante pesimista. Nosotros medimos regularmente las expectativas de progreso y estamos en el nivel más bajo de los últimos 30 años. Es decir, la mayoría piensa que el Perú no está progresando y lo mismo (ocurre con) las expectativas para el próximo año, en términos económicos son pesimistas, la mayoría cree que la situación no va a mejorar.

- ¿Se podría hablar, entonces, de un peruano para el 2022 sin ilusión?

Sí, porque la verdad es que el Gobierno ha resultado una gran decepción. No se ven ideas, no se ven planes, los ministros cambian constantemente, se nombran personas incompetentes o cuestionables que tienen que ser reemplazadas, el presidente demora mucho en tomar decisiones, no habla nunca con la prensa (...). Hay no solamente decepción por la incompetencia sino también empieza a haber una creciente preocupación por signos de corrupción.

- Bajo ese panorama, ¿cuáles son las prioridades del peruano?

Lo central, en este momento, ha vuelto a ser la economía (...). Hay preocupación por el alza de precios, que viene en parte derivada por el alza del dólar, que a su vez es consecuencia de la desconfianza que genera el Gobierno y, por otro lado, la falta de oportunidades de empleo, de crecimiento económico, que también es consecuencia de la falta de inversión, que lleva también a lo mismo que es la falta de confianza en el Gobierno.

- En cuanto a la tendencia de desaprobación del presidente Pedro Castillo (58%), ¿es un panorama similar a otros gobiernos?

Bueno, él nunca llegó a pasar el 50% de aprobación, a diferencia de todos los presidentes que lo precedieron. Normalmente, los presidentes cuando inician una gestión hacen un gobierno de ancha base y consiguen un tiempo de “luna de miel”, digamos. Esto no ocurrió esta vez (...). De todas maneras, (la aprobación) no ha bajado tanto como a veces cree la oposición porque sigue teniendo una base que lo apoya, que es el poblador rural andino y algunos sectores urbano-marginales, básicamente en el interior.

- ¿A qué se debe principalmente la desaprobación al mandatario?

En un inicio ha sido esta sensación de falta de liderazgo, de malos nombramientos, de no tener ideas muy claras de qué hacer con el país, de no entender en qué consiste el cargo de presidente; también había al comienzo preocupación por sus ideas (...). El tema ideológico ha ido perdiendo un poco de peso, en cambio lo que ha ido aumentado es la preocupación por la corrupción.

- Ante ello, ¿cuál es la actitud del peruano frente a la vacancia?

Lo que ocurre con la vacancia es que tampoco la oposición es vista por los peruanos con buenos ojos. (...) el Congreso también tiene altos niveles de desaprobación (70%), entonces la vacancia despierta una preocupación por la incertidumbre de qué ocurriría después.

- ¿Hay un rechazo hacia la clase política por parte de los peruanos?

Sí, por supuesto, el problema de fondo es que la clase política nos ha decepcionado mucho, desde hace tiempo, los casos de corrupción tanto a nivel nacional como a nivel de gobiernos regiones son muy numerosos y eso genera una gran desconfianza de la ciudadanía.

PERFIL DE ALFREDO TORRES

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y máster en Estudios Latinoamericanos por Stanford University. Es Investigador de la opinión pública desde 1984 y fundó Apoyo Opinión y Mercado, que se convirtió en parte de Ipsos Perú. Es autor de libros y analista político.

56% de peruanos considera que el Perú está retrocediendo, mientras que 35% cree que está igual y solo 6% piensa que progresa.

58% desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo y 70% desaprueba al Congreso, según última encuesta de Ipsos.