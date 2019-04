Alumnos detallan cómo fue la última clase que dio Alan García antes de morir

Alan García fue profesor de 37 alumnos de la maestría en Gobierno y Gestión Pública antes de la Universidad San Martín de Porres antes de perecer y sus propios estudiantes recordaron lo que sería su último día de clases.

Un martes 16 de abril entró a clases siendo entrevistado por el periodista Carlos Villarreal de RPP quien lo invitó a sus clases para no quedar como alguien que no respeta la.

“Respeto mucho a mis alumnos, que son los que estaban esperando (…). Baje, usted, para que sepan que he estado con usted, sino dirán que soy un profesor tardón”, dijo el director del Instituto (de Gobierno y Gestión Pública-IGGP de la USMP.

“Ahora sabemos que ya hace meses tenía planeado el suicidio si intentaban meterlo preso (...), pero ese martes, el último día, lo vi tan calmado”, comentó un alumno a Diario Correo.

Pizarra intacta

En las tres clases que dio no se habló sobre la situación judicial, y en el último dando cátedra de la teoría del sistema político según el enfoque de David Easton, politólogo estadounidense de Harvard.

De esta manera, se apoyó en la pizarra que curiosamente no lo borraron para la siguiente clase y sus alumnos le tomaron fotos.

Despedida de Alan García a sus alumnos

A las 10 de la noche, el expresidente cerró su clase con un pequeño discurso: “Bueno, queridos estudiantes, hemos terminado hoy día. No sé cuándo nos volveremos a ver. Parece que quieren detenerme, mil disculpas por eso. Si ocurre, designarán a otro profesor. Nos volveremos a ver... Claro, si es que no me sucede nada”

Sus alumnos exclamaron un “¡Nooo!” sin saber que era la última vez que verían a Alan García. La siguiente clase nadie quiso declarar al Diario Correo, pero dos alumnos se animaron sin revelar sus identidades.

