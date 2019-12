Álvaro Paz de la Barra: Este mes se define si Lima o el MTC construyen el cerro Centinela

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, aclaró que no ha solicitado la delegación de facultades a la Municipalidad de Lima para ejecutar el túnel del Cerro Centinela, que conecta su distrito con Surco, y que este mes se definirá si lo construye la comuna metropolitana o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En ese sentido, explicó que su comuna ha trabajado en conjunto con el teniente alcalde de Lima, Miguel Romero, y, desde el mes de julio, tocó las puertas del Gobierno Nacional, lo cual implicó reuniones con el mismo Presidente de la República, Martín Vizcarra, y con los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Economía y Finanzas (MEF).

“Les explicamos cuál es la situación de nuestro distrito y la complejidad, y sobre todo garantizar que de una vez por todas, a partir del próximo año, se ejecute esta obra en la modalidad de obras por impuesto. Yo no ha pedido delegación de facultades a Lima, podría hacerlo si se niegan pero yo he gestionado, he sido el gestor político para que esto se haga realidad”, refirió en una entrevista con Ojo.

Respecto a la respuesta que dio el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre un supuesto rechazo por parte de su gestión de realizar la obra, como lo dijo La Molina, Paz de la Barra explicó “que le causa extrañeza y hay mezquindad, desinformación y celos” de su parte. “Yo me he convertido en el gestor político para que el Gobierno garantice esta obra”, refirió.

Cabe indicar que ayer Muñoz sostuvo que “es totalmente falso” y “un invento” que la Municipalidad de Lima haya rechazado su competencia de construir el túnel en el Cerro Centinela, como había afirmado en un comunicado La Molina. “Nosotros no tenemos los recursos, pero estamos abiertos a los mecanismos en aras de su ejecución”, señaló el burgomaestre limeño.

La obra, que tendrá un costo aproximado de S/380 millones, beneficiará a unas 200 mil personas y, aseguró, que no tendrá peaje. Asimismo, dijo el proyecto fue presentado por la empresa Urbi Proyectos S.A hace un mes, pero, como corresponde, pasará por un proceso de selección y licitación.

“La obra por impuesto tiene un procedimiento sumamente ágil. Este mes es sumamente crucial porque se define quién lo hace. Se ha garantizado la fuente de financiamiento y quién lo va asumir. Ni bien se cristaliza en este mes, comenzamos los trámites”, acotó Paz de la Barra