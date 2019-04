Ambulantes se burlan e insultan a bomberos obstaculizando paso de los vehículos (VIDEO)

Los bomberos no solo tienen que lidiar con la falta de nuevos equipos de trabajo, sino que también algunos ciudadanos se rehúsan en colaborar por no tener una cultura de solidaridad hacia ellos.

En esta ocasión, Canal N y los hombres de rojo, se dirigieron a la Av. Aviación en La Victoria, muy cerca al centro comercial Gamarra para comprobar la hipótesis.

Los ambulantes no solo dificultaban el paso de los vehículos con su mercadería, si no que al percatarse de que el carro no avanzaba, comienzan a insultar y a burlarse de de los bomberos.

Cabe mencionar que esto fue una prueba para ver la conciencia cívica de los ciudadanos y para concientizarlos en caso de un incendio o emergencia.

