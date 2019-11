La Policía Nacional (PNP) rescató a una anciana que fue abandonada y encerrada durante varios días en una vivienda de Ate.

Tras darle las atenciones correspondientes, la anciana justificó su situación y aseguró que sus dos hijos estaban trabajando.

Amor de madre

En declaraciones para ATV Noticias, Luisa Victoria Sánchez afirmó que su hijo estaba ocupado trabajando, por lo que no podía ocuparse de ella.

“Mi hijo trabaja, con él yo vivo en la casa. Yo me vine para acá, él se fue a trabajar. Ahora estará preocupado porque no he regresado”, explicó la anciana, quien contó que, pese a sus 91 años, se queda toda la semana “cocinando, lavando y ayudando” para su hijo.

Asimismo, la anciana dijo que ahora le tocaría ir donde "alguna amistad”.

En otro momento, Luisa Victoria Sánchez contó que su hija también estaba ocupada trabajando en Ancón.