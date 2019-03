Andrés Hurtado sobre EVDLV: "Si voy artistas, congresistas y presidentes irían presos" (VIDEO)

Andrés Hurtado reveló al Diario Ojo, que de todas maneras postulará al sillón presidencial para el 2021. Y no se trata de una broma, pues los “actores, estamos de moda”, dijo el conductor de televisión, quien además aseguró que no dejaría la conducción de su programa.

En las redes sociales han comparado una foto tuya con la de Salvador del Solar, quien ahora es el Premier...

El Premier es Salvador del Solar y a él le pregunto: '¿qué fue antes de ser Premier? Actor. ¿Qué fue Andrés antes de ser presidente? Actor. Es simple, los actrores estamos de moda.

Entonces, ¿el ser presidente se puede dar? O prefieres ser congresista...

El 2021 al mil por ciento y es un tema serio. No, congresista no, yo voy a ser presidente.

¿Cómo se va a llamar el partido? ¿Dejarás la televisión?

Es una sorpresa, ya les voy a informar a todos. No utilizo a los medios para hacer algo que no eso. Estoy trabajando para la presidencia del 2021. Respecto a la TV, no, voy a continuar a pesar de ser presidente. El programa seguirá ayudando, ser presidente del Perú es nada para ayudar a los más pobres del Perú. Lo mismo que hago en este programa lo haré desde palacio. No voy a dejarlo de ninguna manera, serán 4 horas como siempre.

Sobre El Valor de la Verdad

EVDLV De otro lado, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” descartó que vaya a sentarse en el sillón rojo, pues “si voy, todos los artistas del Perú, todos los congresistas y presidentes e incluido el conductor, todos irían presos (risas). ¿Si temblaría el Perú? Todos, incluído Beto. Contaría todos los secretos, el país entero se paralizaría. Pero no habría carceles para todos”, manifestó.

Finalmente, Andrés Hurtado indicó que si se anima contar los “secretos de todos”, lo haría “cuando esté viejito y los voy a desgraciar a todos”, dijo el artista quien confesó que le gustaría hacer una película de su vida. “Pero creo que eso será más adelante, ahora no es el momento. Ahora estoy abocado a la presidencia. Prepárense que se viene Andrés con todo”, acotó.

