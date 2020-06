La actriz Carolia Cano se pronunció también sobre las denuncias realizadas en contra Andrés Wiese y con quien ha laborado en varios proyectos, incluida la serie ‘Al Fondo hay Sitio’. En su cuenta de Twitter, la actriz aseguró que jamás tuvo ningún problema con el actor, y que no lo ha visto comportarse de manera irrespetuosa con nadie.

“Por el contrario, es un gran compañero, amigo y profesional", explicó.

“La prensa no debe divulgar cosas sin una previa investigación seria y nosotros no podemos sumarnos a eso con morbo, compartiendo posts sin saber realmente los hechos o la versión de ambas partes, estas cosas a la ligera destruyen vidas, no seamos cómplices”, escribió.

En su post, Cano también aseguró estar en contra de todo tipo de acoso.

Como se recuerda, Andrés Wiese ha sido denunciado por acoso por una menor de edad y también por su ex compañera de reparto en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, Mayra Couto.

Wiese ha dado sus descargos a través de su cuenta oficial de Facebook, donde rechazó ambas denuncias.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, dijo el actor en la primera parte de su mensaje.

Tras esto se refirió a la denuncia de Couto, quien compartió capturas de pantalla donde se pueden leer mensajes que le escribió a su excompañero en mayo último y le expresaba que en su momento se sintió acosada por él.

“También tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie ‘Al Fondo hay Sitio’, lo cual niego categóricamente", afirmó.