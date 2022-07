Cuando una mujer es apasionada con sus proyectos, se empeña en alcanzar sus metas cueste lo que le cueste y en el plano sentimental siempre está dándolo todo aunque no sea correspondida de la misma manera suelen tildarla de “intensa”. Por ello, a este calificativo se le ha cargado una connotación negativa.

Pero esto no necesariamente es así; es decir, ser “intensa” no tiene por qué ser algo malo. Así lo tiene claro Angie Palomino, quien se autodefine como una “chica intensa”, pero que a lo largo de sus experiencias ha aprendido a dosificar su intensidad y verle el lado positivo a esa cualidad.

“Este término intensa me persigue o yo lo persigo desde hace muchos años, porque siento que vivo la vida intensamente. La vida me ha enseñado también que no soy la única en el mundo que se apasiona con lo que hace, que se apasiona a nivel de pareja, que está aprendiendo a poner límites”, explica la también couch de vida.

Angie busca compartir sus experiencias y orientar, desde su vivencia, por eso ha creado “El club de las intensas”, un show de empoderamiento femenino donde compartirá los secretos que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida y que sigue aprendiendo.

“Será un reencuentro después de dos años y medio y me genera mucha emoción. Quiero que ellas se sientan como en una hermandad por eso se llama ‘El club de las intensas’”, cuenta Angie emocionada, porque este show marca el reencuentro con sus chicas, con su público que la sigue no solo a través de su programa en Radio Corazón, sino también a través de sus redes sociales.

Cuando le pregunto a Angie si es malo ser intensa, ella responde rápidamente con la sonrisa que la caracteriza y esa voz amiga dispuesta a aconsejarte: “no es malo ser intensa. Yo quiero que las intensas reconozcan que es una virtud, simplemente que tenemos que moderarla, aprender a poner límites”.

A modo de adelanto a lo que presentará este jueves 21 de julio, desde las 7:45 p.m. en el Salón de Conferencias del edificio Qualis (Av. Brasil 2730, Pueblo Libre), Angie le regaló a las lectoras de OJO tres consejos para ser mujeres intensas y empoderadas:

1.- Trátate como si fueras tu mejor amiga. Porque a la mejor amiga la tratamos con amor, viene y nos cuenta 10 mil veces la historia del ex que la busca y la escuchamos siempre. Pero cuando tú metes la pata tú misma te dices ‘qué tonta que soy’, utilizas a veces adjetivos hasta mucho más feos, que te lastiman.

2.- Practica un lenguaje positivo hacia ti misma. Por ejemplo, hay ejercicios como mirarte al espejo y decirte frases bonitas. Porque el lenguaje positivo tiene un impacto en ti. Tú vas a salir de ese espejo riéndote de ti misma, y eso ya te genera el impacto positivo. Regalarte palabras que te motiven.

3.- Crear tu círculo de amor. Este tip lo voy a dar en el show también. Siempre hay personas al rededor tuyo, mamá, papá, hijos, esposo, novio, mejor amiga, jefe, hermanos. Puedes tener papá y mamá, ellos son tu círculo familiar pero no necesariamente van a ser tu círculo de amor. ¿Quiénes son tu círculo de amor? Aquellas personas que te hacen sentir bien, que te aman saludablemente, gente que te cuida, que va a estar ahí en las buenas y en las malas.

Para adquirir las entradas para el show de empoderamiento “El club de las intensas” comunicarse al número 979725158 o escribir al Facebook de Angie Palomino