La incertidumbre y la preocupación embarga a los empresarios de eventos sociales, quienes a raíz del decreto supremo emitido por el Gobierno no tienen la seguridad de realizar sus fiestas masivas por Año Nuevo y temen perder cuantiosas sumas de dinero.

”Hasta el momento tenemos permiso de la municipalidad. De repente, por las nuevas normas que ha dado el Gobierno, el municipio se retracta mañana (hoy) y la autorización que me han dado queda sin efecto. Entonces, no me queda más que suspender el evento porque reprogramarlo no es igual”, declaró a OJO Juan Pablo Fernández, administrador de El Huaralino de Los Olivos.

“Nosotros ya tenemos entradas vendidas desde el lunes pasado, pero con el anuncio del Gobierno las ventas se han paralizado, la gente no quiere comprar porque hay temor de que no ocurra el evento y no le devuelvan su plata. Perderíamos cerca de 100 mil soles porque ya están contratados los grupos, equipos de sonido, seguridad, etc.”, señaló.

ALTERNATIVA

Otros empresarios han resuelto cambiar la fecha de sus eventos para no salir económicamente perjudicados. Este es el caso de Inmortal Producciones, organizador de un concierto con varios artistas reconocidos que se realizará en el local de Arena Perú de Surco.

“Debido a los recientes cambios y restricciones aplicables para los eventos por fin de año, determinados por parte de las autoridades, el recorte del horario del toque de queda y pensando en que nuestro público se merece vivir la mejor experiencia posible, se ha optado por modificar la fecha del evento para el día sábado 01 de enero (...) Aquellas personas que no puedan asistir a la nueva fecha programada, pueden escribirnos por interno para brindarles la información necesaria...”, señala el comunicado brindado a OJO.

Asimismo, las orquestas, al enterarse de la medida dispuesta por el Gobierno tomaron sus precauciones y preprogramaron sus eventos para fechas cercanas al 31 de diciembre. El Grupo 5 tendrá una presentación el sábado 1 del 2022, en la tarde, en Chiclayo. De igual forma, Agua Marina, realizará su show ese mismo día, en la mañana, en Lurín.

SIN APOYO

Fernández sostuvo que con las últimas medidas dadas por el Gobierno los músicos y los promotores de eventos están siendo muy afectados. “Somos los más golpeados de esta pandemia. El gobierno no nos está apoyando”, lamentó.