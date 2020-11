El premier del Gobierno de facto, Ántero Flores-Aráoz, sorprendió a propios y extraños al comentar sobre la muerte de los dos jóvenes en plena marcha pacífica contra Manuel Merino.

Y es que para el político, la responsabilidad del asesinato de los muchachos no fue del Gobierno, ni de Merino, sino de Gastón Rodríguez, quien renunció durante la mañana a su cargo como ministro del Interior.

“Yo no (me siento responsable político). No soy responsable. (Que sea presidente del Consejo de Ministros) no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada”, dijo para Radio Exitosa.

Por otra parte, Alberto Vergara, politólogo refirió que dichos fallecimientos sí recaen en Manuel Merino y su gabinete ministerial.

“Aquí hay dos actores políticos que tienen la responsabilidad, los que pusieron a Manuel Merino en el poder, que es ilegítimo y la segunda es este gabinete”, expresó indignado.