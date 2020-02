El Perú aprobó la solicitud de extradición activa de Alan Michael Azizollahoff Gate o Alan Michael Azizollahoff, dueño de la discoteca Utopía, donde murieron 29 jóvenes por un incendio que se produjo en julio de 2002, con el fin de que cumpla condena en nuestro país por el delito de homicidio culposo por omisión impropia, en agravio de Vanessa Ximena Caravedo Guidino y otros.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, afirmó que este pedido da un mensaje claro y firme del compromiso del gobierno para que la justicia llegue a los familiares, y por hacer que delitos como este no queden impunes. “Hay mucho aún por hacer, los caminos no son inmediatos, pero no pararemos hasta que la justicia determine que los responsables paguen por sus actos”, afirmó.

Destacó, además, que se trata de una noticia importante para los familiares y la justicia en el país. “Han pasado 18 años y no se había podido ubicar a esta persona porque se fue desplazando por varios países, pero gracias a las coordinaciones con las autoridades sudafricanas se pudo determinar que está físicamente en ese país”, explicó.

Castañeda Portocarrero señaló que, si bien no existe un tiempo definido para lograr traer a Azizollahoff Gate, porque el proceso estará en manos de las autoridades sudafricanas, esta medida es una luz de esperanza para los familiares de las 29 víctimas y reafirma el compromiso del gobierno con la justicia.

Según la Resolución Suprema N.°034-2020-JUS, publicada hoy, con la solicitud de extradición se da cumplimiento al pedido del Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarado procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Azizollahoff debe cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva y pagar una reparación civil de S/ 70,000.00 a cada uno de los agraviados, según la sentencia del 8 de abril de 2014 impuesta por el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Lima, confirmada el 11 de mayo de 2015 por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El año 2016, el gobierno peruano aprobó una primera solicitud de extradición de Alan Azizollahoff mediante RS 099-2016-JUS, que fue presentada a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Según información de la Fiscalía de la Nación-Autoridad Central, se recibió información que el reclamado ya no se encontraba en ese país, por lo que, en ese momento, no se pudo continuar con el procedimiento de extradición.

