​Arlette Contreras inconforme con sentencia: "esto ha arruinado mi vida"

La joven abogada Arlette Contreras se manifestó tras escuchar la sentencia en contra de su exnovio Adriano Pozo, a quien denunció por tentativa de feminicidio y violación sexual.

Arlette Contreras se mostró en contra de la sentencia, pues asegura que los hechos le arruinaron la vida.

"Me siento indignada porque hoy no han sancionado a Adriano Pozo por violación sexual. Una sentencia a medias que me deja un sinsabor y me revictimiza. Solo lo han sentenciado por tentativa de feminicidio, solo le han puesto 11 años cuando pidieron 14 años para él", señaló.

"¿Creen que me pueden callar la boca? Me siento indignada y estoy enferma, tengo un diagnóstico hospitalario y ellos dicen que no significa nada estos 4 años de tortura, esto ha arruinado mi vida y yo necesito recuperarme, esto es violencia institucional y no estoy de acuerdo con esta sentencia", agregó.

Arlette Contreras adelantó que, junto a su abogada, pedirán la apelación de esta sentencia pues quieren la máxima sanción para Adriano Pozo, es decir, 14 años de prisión para él.