El premier Aníbal Torres aclaró recientemente su intención de volver a dotar de armas no letales a los serenos del país. Anteriormente ya lo habían usado los serenos de Lima en la gestión de Luis Castañeda. A la fecha, ningún agente del serenazgo tiene permiso para portarlo, pese a ello, hay un buen número de peruanas que sí las viene utilizando.

Así lo señalan los vendedores de estos instrumentos de seguridad, conocidos como armas no letales, que no solo se expenden en la capital de Lima, sino también en regiones como Arequipa y Piura, donde los índices delictivos no perdonan.

Por ejemplo, de acuerdo al calculo de la empresa Lima Guns, quienes vienen comprando armas no letales es 60% mujeres y 40% hombres.

“Las mujeres adquieren más implementos como gas pimienta y electroshock (que pueden ser parecidas a las linternas) o pistolas electroshock. Las compradoras oscilan entre los 15 años (vienen acompañadas de padres) a 35 años. El perfil de ellas son estudiantes, profesionales y emprendedoras (dueñas de peluquerías, negocios en Gamarra). Muchas manejan grandes sumas de dinero y ven en estas armas no letales una defensa personal”, señaló a OJO el encargado de la tienda ubicada en Surco y que tiene sedes en Trujillo y Chiclayo.

VENTA Y COMPRA

La empresa de armas no letales Defensa S&S, de acuerdo a sus reportes de venta, también estimó que cada diez personas que adquieren estos tipos de objetos de defensa personal, seis son mujeres.

“Nos visitan mujeres víctimas de robos. Muchas aconsejadas por parejas o familias, que ya han tenido buena experiencia con estos productos para repeler a la delincuencia. Tras las restricciones por la pandemia, la adquisición de estas armas no letales fue creciendo. En los últimos seis meses del 2021, la venta ha crecido en un 30% a comparación del primer semestre de ese año”, señaló Raúl Rodríguez de la citada tienda.

Gas pimienta, balas de goma, bastones, cañones de agua, aerosoles de pimienta y pistolas de descarga eléctrica son los tipos de armas no letales que más se ofertan desde los S/35 soles en adelante.









“Al momento de venderlas, las capacitamos y les enseñamos su correcto uso”, agregó el vendedor.

Especialistas en seguridad opinan que se debe tener mucho cuidado al momento de portar armas no letales, ya que “es peligroso enfrentar a los delincuentes”.

VENDEN “PISTOLA TRAUMÁTICA”, ARMA NO LETAL, DE FORMA ILEGAL

Los vendedores legales de armas no letales en el país contaron a este diario que hay un mercado negro que viene trayendo al Perú armas no letales traumáticas, las cuales no cuentan con el permiso de la Sucamec.

“Nosotros, las empresas autorizadas de venta de armas no letales no podemos traer estos productos, pero sabemos que ilegalmente las están trayendo. Si se usan mal, pueden causar la muerte. Están permitidas en Colombia y Ecuador, pero aquí no. Son pistolas traumáticas, porque si las disparas, dichas balas de goma pueden generar un trauma, no la muerte, pero sí una gravedad”, acotaron.

OJO AL DATO

418 MIL denuncias por delitos de diversos tipos se han registrado en los últimos seis meses de 2021, según la PNP.