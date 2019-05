Así habría cobrado Alan García la "coimaza" de Odebrecht

Al revelarse ayer que recibía en billetes el dinero que Odebrecht pagó para tener su “apoyo” en millonarias obras del Estado, el expresidente suicida Alan García ve mellada su imagen y se evidencia que, al dispararse un balazo, se sabía cercado por la justicia.

“Lamentamos que el suicidio del señor García se dé cuando el Sistema de Justicia cercaba al entorno de corrupción que él habría logrado construir por décadas”, remarcó ayer el legislador Marco Arana (Frente Amplio), al referirse a la delación del exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

Ante fiscales del Equipo Especial del caso “Lava Jato”, Atala solicitó acogerse a la colaboración eficaz y declaró bajo juramento que el dinero que Odebrecht le depositó en una cuenta era de García.

Indicó que, a fines del 2007, se reunió con el exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, quien le preguntó si podía ser apoderado de una empresa offshore en Andorra y abrir una cuenta bancaria. Aceptó porque eran amigos y Nava le dijo que iba a recibir dinero legal. Tras ello, Atala recibió en su casa a Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, y abrió la cuenta en la Banca Privada d’Andorra.

En setiembre del 2008, siempre según Atala, coincidió en Sao Paulo con Luis Nava, quien acompañaba a García en visita oficial, y el exsecretario de Palacio de Gobierno le reveló que la cuenta offshore pertenecía al líder del APRA.

“Hasta ese momento, yo sabía que en dicha cuenta existía a esa fecha un monto aproximado de 1’312,000 dólares americanos, y también ya conocía qué empresas habían realizado dicho depósito, ya que en diversas ocasiones pude verificar los estados de dicha cuenta, habiendo advertido (...) cinco o seis entradas de dinero”, reveló.

El Modus Operandi

Atala recordó que, en el segundo semestre del 2010, García lo llamó y le pidió que lo visite en Palacio de Gobierno. Luis Nava lo hizo pasar y los dejó solos.

Entonces, detalla, García le confirmó que el dinero de Andorra era suyo y debía entregárselo por partes. Así, empezó a hacerlo entre 2010 y 2018, hasta completar el dinero en varias entregas.

“La primera vez en un monto aproximado de $20,000 a $30,000 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente Alan García. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares; le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares, como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares”, reza con detalles precisos su declaración a la Fiscalía publicada ayer por IDL-Reporteros.

“Yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que me habían depositado previamente en la cuenta bancaria de Ammarin Investment INC en la Banca Privada d’Andorra, siendo que estos dineros de la BPA, antes de llegar a mi persona, habían sido depositados en una cuenta de mi titularidad del Banco Scotiabank sucursal Panamá; luego de lo cual, ese dinero fue transferido a propia cuenta bancaria en Lima”, remarcó al señalar la ruta del dinero de la coima de Odebrecht a García.

Atala teme por su vida

Conocedor del proceder del APRA, Atala confesó a la Fiscalía que teme una eventual represalia contra él o su familia, ya que tiene “conocimiento (de) que existe un grupo radical en el interior de Partido Aprista Peruano, y que es conocido como la ‘Fuerza de Choque’”.

Debido a que “la vida de (Miguel) Atala no está asegurada” y busca ser colaborador para esclarecer el caso Odebrecht, el fiscal José Domingo Pérez modificó su pedido de prisión preventiva contra él por uno de arresto domiciliario por 36 meses.

También pidió comparecencia restringida -en vez de prisión preventiva- para José Nava (hijo de Luis Nava, el testaferro mayor de Alan García con $3 millones según la tesis fiscal) y Samir Atala (hijo de Miguel Atala).

José Nava y Samir Atala confirmaron cómo las coimas de Odebrecht pasaban por manos de sus padres y colaboran con la justicia.

