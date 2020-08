Por vender ataúdes a precio accesible ante la crisis por la pandemia del coronavirus, el empresario Pedro Flores Vásquez, dueño de la funeraria “Flores” en El Agustino, fue atacado a balazos.

Según señaló, como las balas no le alcanzaron, los hampones se conformaron con destruir las mamparas del local funerario, ubicado frente al hospital Hipólito Unanue. Las imágenes mostraron impactos de bala en las mamparas del negocio.

“Es comprensible, por la razón que yo presto servicios más económicos. Ya me han dicho varias veces que no arruine el negocio. Por esta pandemia que está pasando, a veces he obsequiado servicios, ataúdes a menos costo. Esa es la razón específica”, explicó a América Noticias.

El pequeño empresario pidió garantías para su vida y para su familia: “Si me pasa algo, dejaré una carta lacrada donde se descrubrirá. Que se abtengan de estar molestándome y que sepan trabajar también ellos”.

