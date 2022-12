En Ayacucho, los ciudadanos de Huanta acatan un paro de 24 horas convocado para hoy, viernes 2 de diciembre, luego de que ayer los ciudadanos y familiares de Daniel Quispe (18), asesinado en la comunidad de Aycas, tomaran las instalaciones de la Fiscalía y le prendieran fuego en protesta contra la decisión de la fiscalía de dejar en libertad a los implicados en el crimen.

Junior Vega, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, informó que a partir de las ocho de la mañana se realiza una movilización pacífica.

“Hemos convocado a las organizaciones sociales de base a una movilización pacífica en respaldo al reclamo que están haciendo los familiares de la víctima porque son muchos casos que quedan impunes en la provincia de Huanta. La justicia no está siendo bien administrada por los fiscales. La Policía y los jueces tampoco están trabajando de la mejor manera y por eso la reacción de la población”, señaló en declaraciones para América Noticias.

“No se respalda la violencia, pero también hay que entender a la población que clama justicia. Cuántos niños violados en la provincia de Huanta, cuántas muertes y no hay un resultado final. Los pobres no tenemos justicia y hay fiscales que no entienden el idioma quechua. Eso es realmente una discriminación para nosotros”, agregó.

Los pobladores junto a los familiares de David Quispe, denunciaron una presunta negligencia por parte de la Fiscalía, al no haber solicitado al juzgado la detención preliminar de los menores con el argumento de que no fueron intervenidos en flagrancia.

Respecto a ello, el matinal explicó que a los implicados en el asesinato del escolar les hubiera correspondido ser internados en centros de rehabilitación, pero estos espacios no existen en la ciudad de Huanta.

Desde esta mañana, un contingente policial resguarda los exteriores de la sede del Ministerio Público.

Daños materiales y personales

El Ministerio Público confirmó que el violento ataque contra la sede de la Fiscalía en la ciudad de Huanta, provincia del mismo nombre, causó daños personales y materiales. A través de un comunicado, sostuvo que el fiscal provincial penal de turno continuará con las investigación para la determinación de los responsables del terrible suceso.

En esa línea, la institución exhortó a la población para agotar los canales institucionales correspondientes. “Ninguna situación adversa legitima el uso de la violencia en un Estado de derecho”, indicó.

Asesinan a escolar

Daniel Quispe Bautista fue asesinado por un compañero de su colegio. De acuerdo a Canal N, la víctima se reunió con tres amigos la tarde del viernes 25 de noviembre, pero nunca regresó a su casa. Al parecer, hubo una discusión entre ellos que tuvo un fatídico desenlace.

En medio de la pelea, uno de sus amigos sacó un cuchillo y lo apuñaló hasta matar. Ante esta situación, los escolares -menores de edad- enterraron el cuerpo de Daniel Quispe en el jardín de una vivienda, ubicado en la localidad de Aycas.

Fue uno de los estudiantes el que confesó el crimen y reveló el lugar donde enterraron el cuerpo del joven. Pese a que la Policía capturó a dos de los tres implicados, la Fiscalía dejó en libertad a los menores de edad.