A tres semanas de los conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de noviembre, fans acampan en los exteriores del Estadio Nacional, en el Cercado de Lima. Ellos han llevado sus carpas y desde ya forman fila para ser los primeros en ingresar al recinto y corear las canciones del ‘Conejo malo’.

Ese es el caso de las hermanas Dafne y Antuanet, quienes vienen acampando desde el jueves 20 de octubre. Ellas contaron a RPP Noticias que con un grupo de amigas se relevan para pasar el día y la noche, de esta forma todas pueden cumplir con sus estudios y trabajos.

“Nos relevan, hemos hecho un horario con amigas”, indicó una de las hermanas.

Bad Bunny en Lima: fans acampan a tres semanas del concierto

En otro momento, la reportera les consultó si tenían conocimiento sobre la estafa a 7.000 personas con entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee. A lo que una de las jóvenes comentó que sí y detalló las precauciones que ha tomado.

“Yo no he publicado mi entrada en internet, no la he compartido con ninguna amistad, con ningún familiar, la tengo guardada. Además, la compré en Teleticket, esas son las precauciones que yo he tomado”, señaló.

Cabe recordar que, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Estafas, advirtió que se encontraron 27 entradas falsas para los conciertos de Bad Bunny durante la intervención a presuntos revendedores de “Los QR de la estafa”, liderados por Pamela Cabanillas, una joven de 18 años que fugó a España el pasado 17 de octubre.

Evitar ser víctima de estafas

Ante la numerosa cantidad de fans estafados para los shows de Daddy Yankee, y ante los próximos conciertos que se realizarán en todo el país, la Policía brinda las siguientes recomendaciones para prevenir ser víctima de fraudes, estafas u otro tipo de engaños al momento de comprar una entrada:

Compre sus entradas mediante los canales oficiales y formales señalados por la empresa organizadora del evento.

No adquirir entradas en reventa. Recuerda que no tendrás ningún tipo de garantías en caso de reclamo.

Evite tomar fotos a las entradas virtuales o físicas y difundirlas en redes sociales, ya que personas malintencionadas pueden duplicarlas mediante el código de barras, el código QR o el número de entrada, y hacer uso de estas de manera fraudulenta.

Conserve los comprobantes de pago, la publicidad y cualquier otro documento donde se haya informado las condiciones del espectáculo. Estos serán útiles como prueba ante algún incumplimiento.

En caso ser víctima de estafa denunciar el hecho al 105 o acudir a la comisaría más cercana para reportarlo.

VIDEO RECOMENDADO

Retoman el cobro de peaje en Vía Evitamiento hacía Separadora Industrial