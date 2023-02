Nicolás Franco Cortez denuncia a su madre Rosa Cortez Quincho por intento de homicidio. De acuerdo a Latina, el pasado 25 de enero su mamá habría intentado asesinarlo golpeándolo una y otra vez con una pesada balanza metálica, en su vivienda en Barranco.

Además, el joven indica que su madre también intentó apuñalarlo con un cuchillo de cocina. El motivo detrás de esta gresca familiar habría sido debido a que Rosa Cortez le exigía S/140 mil, dinero proveniente de una herencia familiar, a Nicolás, que fue depositada en su cuenta.

El conflicto estalló cuando la dentista cogió una balanza de su consultorio para golpear a su hijo. Según Nicolás, su propósito era romperle la cabeza. Sin embargo, él se defendió y terminó con ambas manos fracturadas.

¡Insólito! Una dentista ha sido denunciada por su propio hijo por homicidio en grado de tentativa, el joven de 23 años denuncia a su madre de haberlo atacado con una balanza electrónica e incluso con un cuchillo debido a una disputa de dinero. (Fuente: Latina TV)

“Sacó la balanza. Comenzó a golpearme porque iba a darme en la cabeza, solamente pude cubrirme y miren como he terminado (...) La señora ha atentado contra mi vida. Me ha destrozado las dos manos. Una mano me la van a tener que operar y poner clavos porque el hueso no está en el lugar que debería”, contó.

Aquella tarde la discusión acabó con ambas partes en la comisaría. Según Nicolás, su madre lo denunció falsamente asegurando que los cortes en su pierna se los hizo él. El joven también asentó su denuncia. Ambas son investigadas por la Policía.

Sufrió de abuso físico

En otro momento, Nicolás contó que su madre solía golpearlo a él y su hermano menor cuando eran pequeños.

“Nos golpeaba bastante. Hubo una vez cuando estaba en quinto de primaria ella me golpeó la nariz y me hizo sangrar”, sostuvo. “Nosotros solamente podíamos correr a brazos de mi papá para poder salvaguardarnos en esos momentos en los que ella se desquiciaba. Ella se refugiaba en las pastillas, se peleaba con mi papá. Ella misma lo decía: ‘yo me voy a desquitar con mis hijos’”, añadió.

Comentó que los episodios de violencia eran frecuentes. “Era una vez al mes o dos veces al mes dependiendo de la situación”. Indicó que esto se debería a que su madre consume excesivamente pastillas para dormir.

Se defiende

Por su parte, Rosa Cortez Quincho negó lo dicho por su hijo. “Es falso lo que mi hijo me está acusando. Yo soy la agraviada. Él intentó matarme, él fue a la cocina, abrió la llave de la cocina para prender el gas y prender fuego. Ahí es que agarró el cuchillo y le dije: ‘¿con eso quieres matarme?’ Le dije que lo suelte y lo arrojó al mueble y le dije: ‘¿con esto me quieres matar’?”.

“El dinero no lo es todo. Hijo siempre te dije que el dinero no lo es todo”, puntualizó.