Los profesionales peruanos con alto rendimiento académico que deseen estudiar una maestría o un doctorado en las mejores universidades del mundo pueden postular al concurso Beca Generación del Bicentenario, convocatoria 2022, lanzado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu).

¿A quiénes está dirigido/a la Beca Generación del Bicentenario 2022?

El concurso está dirigido a peruanos y peruanas que hayan concluido estudios superiores y obtenido un grado académico o título profesional o título técnico profesional con alto rendimiento académico, y cuenten con insuficientes recursos económicos para financiar un posgrado.

Los postulantes deben haber sido admitidos en una de las universidades ubicadas entre las 400 primeras del mundo, según los siguientes tres rankings: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities o Times Higher Education World University Ranking.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Ser de nacionalidad peruana

Acreditar estudios de pregrado o posgrado:

- Para maestrías: contar con grado académico de bachiller o título profesional o título técnico profesional.

- Para doctorados: contar con grado académico de bachiller o título profesional o título técnico profesional o grado de maestría.

Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado:

- Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente.

- Quinto superior o equivalente.

- Tercio superior o equivalente.

Contar con la carta de aceptación definitiva de una Institución de Educación Superior (IES) extranjera elegible.

Acreditar ingreso promedio mensual per cápita familiar igual o menor a S/7.175.

Acreditar experiencia laboral mínima de un año, contabilizado después de obtenido el grado de bachiller o título técnico profesional hasta la fecha de publicación de las bases (13 de mayo del 2022).

Acreditar un buen perfil profesional y/o de investigación, realizados después de la obtención del grado de bachiller u obtención del título técnico profesional.

No poseer deudas superiores a las siete remuneraciones mínimas vitales (S/7.175) en el sistema financiero.

Estar en buen estado de salud física y mental.

Declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

¿Qué beneficios quienes accedan a la Beca Generación del Bicentenario 2022?

A los ganadores, el Estado peruano les cubrirá: el costo de matrícula, la pensión del programa de estudios, los gastos administrativos para la obtención del grado y/o título, el transporte interprovincial (cuando corresponda) y el trasporte internacional.

También se les financiará el alojamiento (en caso corresponda), la alimentación y movilidad local, el seguro médico, los materiales de estudio, útiles de escritorio, entre otros beneficios.

¿Cuántas becas se otorgarán?

Se otorgarán 150 becas integrales: 120 para maestrías y 30 para doctorados. Cabe indicar que las becas en esta convocatoria están destinadas a financiar programas académicos con inicio de estudios entre la fecha de publicación de bases del concurso (13 de mayo del 2022) hasta el 31 de diciembre de 2023.

150 becas, de acuerdo a la siguiente distribución.

¿Desde cuándo y dónde puedo postularme?

La postulación es gratis y virtual, y será del 16 de mayo al 28 de junio de 2022, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario .

Para obtener mayor información sobre la convocatoria, los interesados pueden revisar las bases del concurso publicado en el sitio web de Pronabec.

También pueden contactarse con el programa mediante sus redes sociales, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.

¿A qué universidades en el extranjero puedo postular?

Entre las casas superiores que figuran en la lista se encuentran Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University, Imperial College London, National University of Singapore (NUS) y University of California, Berkeley.

