¡No se quedan callados! Beto Ortiz se presentó en una conferencia de prensa junto a sus colegas Phillip Butters y Milagros Leiva, quienes se refirieron a la investigación preliminar de la Fiscalía por el presunto delito de sedición.

“Ya nos están dando las primeras pruebas de lo que va a ser un banquete de dictadura, de silenciamiento hacia los medios. ¿Qué podemos esperar de un candidato que solo ha dado entrevistas a un periodista y a sus periodistas amigos? ¿Dónde no se ha visto un candidato no responda a todos los periodistas, que no se presente en los diversos canales?”, expresó el periodista.

Asimismo, el conductor de ‘Beto a saber’ indicó que las diversas denuncias por parte de los integrantes de Perú Libre tienen como firma principal a Pedro Castillo, a quien le atribuye culpa por ‘intimidar’ a los medios antes de convertirse en presidente del Perú.

“De cada uno de ellos ya tengo una denuncia, puedo empapelar todo mi cuarto con las cartas notariales que me llegan, a veces con el mismo texto, porque son tan flojos que copian y pegan lo mismo”, manifestó.

“¿Cuál es el objetivo? Es claro, que cuando lleguen al poder, Beto Ortiz sea aplastado con expedientes judiciales y sea un personaje tan incómodo que hasta los dueños del canal comiencen a tener miedo”, agregó.

“Esta carta que nos responsabiliza está firmada por Pedro Castillo con fecha 9 de julio, casi un mes antes que asuma el poder, él ya está dictando intimidación y medidas contra los periodistas y todavía no es presidente.. Saquen cuenta lo que nos espera”, finalizó.

