La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, aseguró que apoyará una eventual candidatura presidencial de Aníbal Torres a pedido del encarcelado Pedro Castillo. Como se sabe estos personajes afrontan distintas investigaciones en Fiscalía por sus roles durante el fallido golpe de Estado.

La recientemente suspendida congresista descartó un retiro de la política y obedecerá al pedido del propio Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“¿Usted cree que la política es un affaire? El político es de por vida. No me imagino que uno entre a política un momento y haya una situación compleja y sale huyendo. Voy a apoyar al doctor Aníbal Torres en una próxima gesta electoral, no sé si en su plancha, pero sí apoyarlo genuinamente, porque el presidente Pedro Castillo me lo ha pedido”, señaló Chávez en entrevista con Punto Final.

La exministra de Castillo descartó que vaya a postular a la Presidencia de la República. Sin embargo, comparó su situación con la de exlíderes mundiales que fueron encarcelados y lograron la presidencia en sus países.

“Yo a la prisión no le tengo miedo. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, el presidente más exitoso y trascendente de Sudáfrica. Mujica estuvo en prisión, líder mundial de izquierdas uruguayo. Petro estuvo en prisión… Bueno, si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme”, manifestó.